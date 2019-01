Il vice sindaco di Messina Salvatore Mondello, ha effettuato un sopralluogo

A scriverlo, sono i responsabili dell’Ufficio stampa di Palazzo Zanca, che evidenziano: “sopralluogo stamani all’Istituto Giacomo Leopardi del vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, per una verifica dello stato degli interventi al fine di mantenere gli impegni presi con la preside reggente Rosalia Schirò e con le mamme dei bambini che frequentano la Scuola”.

Ha evidenziato il vice sindaco: “i lavori sono a buon punto sotto il profilo strutturale, insieme al geom. Antonio Russo, responsabile del cantiere dell’impresa, si è fatto il punto della situazione per valutare se necessario introdurre delle eventuali indicazioni progettuali che possano definire in tutta la sua essenza le opere relative alla Scuola per essere in grado di mantenere l’impegno preso, cioè di consegnare la Scuola -chiavi in mano- nel mese di settembre, alla ripresa dell’attività”.