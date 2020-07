Il Vice Sindaco di Messina Salvatore Mondello questa mattina, ha effettuato una serie di sopralluoghi presso alcuni cantieri cittadini

Il Vice Sindaco Salvatore Mondello questa mattina ha effettuato una serie di sopralluoghi presso alcuni cantieri cittadini. In particolare, sono stati verificati i lavori relativi all’Istituto Comprensivo Mazzini – Gallo e a Piano Stella. Relativamente a quest’ultimo sito, alla presenza del Capo cantiere, si è appurato che i lavori proseguono secondo il cronoprogramma.

E’ stata ultimata la messa in sicurezza a valle, con la collocazione di gabbionata, oltre al completamento delle opere di consolidamento della sede stradale. Nei prossimi giorni si provvederà a predisporre le fondamenta per i muri di contenimento, mettendo fine alle criticità nel collegamento tra i villaggi di S. Giovannello e S. Filippo, che per anni hanno reso difficile la mobilità veicolare dei residenti, costretti a transitare sull’unica carreggiata esistente e ristretta.

Il sopralluogo è proseguito poi nei locali della Scuola Mazzini Gallo di recente consegna, dove alla presenza del Dirigente scolastico e della Direzione Lavori, si è verificato il completamento delle opere provvisionali, oltre alla picchettatura e alla rimozione di intonaci del cortile interno. Anche i lavori di cui sopra, risultano corrispondenti al cronoprogramma rimodulato per il nuovo appalto che restituirà alla città una scuola in linea con i più moderni standard di sicurezza. I sopralluoghi odierni rappresentano l’ennesima tappa dell’attività di costante monitoraggio dei lavori pubblici cittadini, che il Vice Sindaco ha inteso intraprendere fin dal suo insediamento, per avere esatta contezza dello stato dell’arte delle opere in fase di realizzazione.

Un’analisi dettagliata degli iter procedurali, sia in termini tecnici che amministrativi, per limitare al massimo ritardi e disfunzioni nelle fasi di pianificazione, progettazione ed esecuzione.

“Messina non può permettersi rallentamenti né rinvii nella realizzazione delle infrastrutture – ha dichiarato il Vice Sindaco – l’Amministrazione è presente e sovraintende a tutte le attività dell’Ente, supportando gli Uffici con gli opportuni indirizzi politici, per uscire dal guado e consegnare una città migliore”.