Il Vice Sindaco di Messina Salvatore Mondello rende noto che, in occasione della Festa della Repubblica, oltre alle usuali bandiere istituzionali, è stata predisposta l’affissione del tricolore, simmetricamente rispetto al portale di ingresso sito nel prospetto principale di Palazzo Zanca

Il Vice Sindaco Salvatore Mondello rende noto che, in occasione della Festa della Repubblica, oltre alle usuali bandiere istituzionali, è stata predisposta l’affissione del tricolore, simmetricamente rispetto al portale di ingresso sito nel prospetto principale di Palazzo Zanca; contestualmente, le linee dello Shuttle ATM saranno decorate con le insegne tricolori e giallorosse.

“Il Comune di Messina partecipa alla celebrazioni della Festa Nazionale, in linea con quanto prescritto dalla Prefettura, con cui è stata attivata una piena sinergia; – ha dichiarato il Vice Sindaco – una testimonianza simbolica, che sancisce l’attenzione e il rispetto ai valori legati alle tradizioni della nostra Repubblica. In un momento delicato come quello che la Nazione sta vivendo, è importante ribadire il significato dell’unione tra Istituzioni e dell’impegno verso la comunità”.

Le celebrazioni mattutine si terranno in forma sobria intorno alle ore 10 in Piazza Unione Europea, con l’alzabandiera di fronte al monumento ai Caduti e la deposizione della corona d’alloro, alla presenza di S.E. il Prefetto M.C. Librizzi e delle Autorità civili e militari. Saranno esposti i Gonfaloni della Città di Messina, della Città Metropolitana, il Medagliere del Nastro Azzurro, i Vessili e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, oltre ad una rappresentanza del personale ospedaliero impegnato nel contrasto al COVID 19, che darà lettura del messaggio del Capo dello Stato.