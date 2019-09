Il vicesindaco di Messina, ingegnere, architetto Salvatore Modello ha diffuso una nota

E’ stato approvato il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di rifacimento della pavimentazione della palestra del plesso scolastico Cannizzaro-Galatti. Aggiudicataria è la ditta Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., per un importo a base d’asta di 45.685,35 euro con il ribasso del 29,535 per cento.

Il vicesindaco Salvatore Mondello esprime “soddisfazione per il raggiungimento del risultato soprattutto per la centralità che riveste l’immobile sia in seno alle attività scolastiche sia più in generale per tutte le attività sportive. Si sottolinea ancora una volta che l’impegno dell’Amministrazione De Luca è quello di dare massimo rilievo garantendo la totale sicurezza e fruibilità agli edifici scolastici”.