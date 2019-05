Il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello, ha incontrato ieri mattina a Palazzo Zanca i vertici dell’Atm

L’ingegnere ed architetto Salvatore Mondello, vicesindaco di Messina e assessore alla Mobilità Urbana ha incontrato ieri mattina a Palazzo Zanca, una delegazione della società BYD produttrice di autobus elettrici (Azienda leader mondiale nel settore dell’innovazione tecnologica per la produzione di batterie, veicoli elettrici, generatori di energia e mobilità, con oltre 230 mila dipendenti), presenti il presidente di Atm Giuseppe Campagna, il direttore tecnico/esercizio tranvia Vincenzo Poidomani e il direttore generale Natale Trischitta.

Alla riunione hanno preso parte: “Patrick Zohu (direttore commerciale Europa); Stefano Strani (direttore after sales) e il consulente Roberto Alviti, in rappresentanza della BYD; i funzionari comunali del Dipartimento Mobilità Fabio Musso (Rup del contratto fornitura mezzi elettrici) e Fabio Piromalli (direttore esecuzione del contratto); e Salvatore Mastroeni (per Nuova ISPA)”.

Obiettivo del confronto è stata la valutazione di futuri scenari che vanno verso un connubio necessario tra mobilità ed ecologia, con la volontà di coniugare nuove tecnologie alle caratteristiche morfologiche del territorio cittadino. La tipologia dei 16 bus, attualmente in dotazione all’Atm, rappresentando una flotta significativa a livello europeo, posiziona Messina tra i primi posti di Città che utilizzano mezzi elettrici. Pertanto il traguardo da raggiungere è il loro impiego non soltanto su linee realizzate ad hoc ma anche su quelle già esistenti, nell’ottica di migliorare il servizio di trasporto pubblico urbano. Ad oggi i primi bus elettrici sono in esercizio sulla linea 15/bis (UNRRA – Minissale) e sono previsti a breve anche sulle linee 21 (Circonvallazione), 31 (Papardo – Torre Faro) e su quelle notturne.