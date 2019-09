SBARCHERANNO A MESSINA I 182 MIGRANTI SOCCORSI NEI GIORNI SCORSI IN PROSSIMITÀ DELLA LIBIA

Il Viminale, ha assegnato ieri pomeriggio, il Porto sicuro alla nave Ocean Viking di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée. I 182 migranti, soccorsi nel mare antistante la Libia, in tre distinte operazioni compiute nei giorni scorsi sbarcheranno a Messina.

In ore pomeridiane, domenica 23 settembre, dall’Unita’ navale era stata inoltrata una ulteriore richiesta di ‘place of safety’ (porto di sbarco) a Italia e Malta. In quei frangenti, il battello si trovava ad est di Linosa. La prima domanda di Pos, da parte della Ong ai due Paesi, e’ stata inviata venerdi.