In Calabria, vi e’ un caso sospetto di coronavirus

UNA 36ENNE DI TAURIANOVA, RESIDENTE A ROMA, RIENTRATA IERI DALLA CINA E' RICOVERATA IN QUARANTENA PRESSO IL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI REGGIO

C’é un caso sospetto di coronavirus in Calabria e riguarda una donna di 36 anni che ieri era rientrata dalla Cina, facendo uno scalo a Vienna e tornando successivamente in aereo in Italia, con una tappa scendendo prima a Roma e poi a Lamezia Terme.

La trentaseienne (che vive nella capitale italiana insieme a due fratelli), si trovava nel territorio calabrese ed ha accusato un malore mentre era a Taurianova (nel reggino) presso l’abitazione dei suoi familiari. La giovane, ha manifestato i primi sintomi del probabile virus con febbre e tosse. In questo momento, é ricoverata nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

I congiunti della ragazza, dopo che vi erano le prime evidenze della possibile patologia virale hanno contattato il medico di famiglia che ha attivato la procedura prevista dal protocollo, allertando il personale del 118 che una volta giunto presso il domicilio della sofferente l’ha trasferita nell’ospedale Bianchi Melacrino Morelli (della Citta’ dello Stretto) dove è stata ricoverata nel Reparto di malattie infettive. La paziente é stata posta subito in quarantena in attesa dell’esito degli esami cui é stata sottoposta per la conferma o meno dell’eventuale stato patologico. Se dovesse registrarsi una positivita’, domani l’assistita sarà trasportata nell’istituto romano… «Spallanzani». Le Autorità sanitarie, hanno informato i responsabili della Prefettura di Reggio Calabria, una Struttura dalla quale seguono con particolare attenzione l’evolversi della situazione.