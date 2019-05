In considerazione dei notevoli disagi a carico dei cittadini messinesi della zona nord per lo smistamento puntuale della posta, si ritiene di poter suggerire agli Organi in indirizzo, previ opportuni accertamenti in loco, di istituire un presidio territoriale, lo scrive Mario Biancuzzo

A parlare in una nota è il consigliere della VI^ Circoscrizione di Messina Mario Biancuzzo: “in considerazione dei notevoli disagi a carico dei cittadini messinesi della zona nord per lo smistamento puntuale della posta, in qualità di consigliere circoscrizionale, si ritiene di poter suggerire agli Organi in indirizzo, previ opportuni accertamenti in loco, di istituire un presidio territoriale per lo smistamento delle poste e telecomunicazioni in località Spartà presso l’attuale ufficio postale, onde ottimizzare lo smistamento per tutta la zona della estrema riviera nord che in questi mesi risulta fortemente penalizzata da ritardi cronicizzati che stanno danneggiando i residenti oltremodo vessati da una organizzazione di fatto deficitaria e della cattiva gestione del servizio postale”.

L’esponente della consiliatura di Quartiere, prosegue: “si ritiene che sia assurdo gravare il cittadino di spese di more con relativi risarcimento del danno soltanto perché chi competenza finge di non sapere quello che accade. Considerato che realizzare un presidio di smistamento presso l’attuale ufficio postale non comporta alcun onere economico gravoso e che possa contribuire a migliorare il servizio di recapito finalmente puntuale nel territorio”.