“In data 13/10/2020 nelle prime ore della mattina siamo venuti a conoscenza che un iscritto frequentatore della palestra è risultato positivo al CoVid-19. Nell’ immediatezza abbiamo provveduto alla chiusura preventiva della struttura a tutela dell’utenza e del personale che ci lavora, e, con altrettanta celerità nonostante la burocrazia poco amica, abbiamo attivato il protocollo previsto in questi casi, riferendo della positività al CoVid-19 di un nostro utente alle autorità preposte al controllo e verifica di tali eventi (ASP di Messina)”. Queste le parole dei titolari della palestra Meeting di Viale Annunziata che sulla propria pagina Facebook hanno segnalato l’accaduto all’attenzione dei soci frequentatori.

“Successivamente a questo – proseguono i titolari della palestra – , l’ASP di Messina, ha già attivato le procedure di verifica previste al fine di scongiurare la possibilità di contagi. Si fa presente che già domani verrà effettuata la sanificazione degli ambienti, come previsto dalle misure di contenimento del virus. Eseguiremo, inoltre, i tamponi alle collaboratrici di segreteria ed a tutti gli istruttori, per poter ripartire in piena sicurezza ed a tutela della salute di tutti, nella massima trasparenza. Domani, 14 ottobre, la palestra resterà ancora chiusa per completare le operazioni sopra descritte. Vi informeremo sull’eventuale riapertura per giovedì 15”.