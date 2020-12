In merito al sequestro giudiziario operato (a Messina in data 7 dicembre 2020)…, da parte dei vigili Urbani di un manufatto abusivo realizzato sul viale Regina Elena e della relativa denuncia del responsabile dell’abuso, l’Avvocato Francesco Ponzio (quale difensore dell’indagato proprietario del manufatto in questione), in una nota odierna fa le sue precisazioni

In merito al sequestro giudiziario operato (a Messina in data 7 dicembre 2020)…, da parte dei vigili Urbani di un manufatto abusivo realizzato sul viale Regina Elena e della relativa denuncia del responsabile dell’abuso, l’Avvocato Francesco Ponzio (quale difensore dell’indagato proprietario del manufatto in questione), in una nota odierna evidenzia che: “l’attività della Polizia Municipale era stata già espletata nel mese di aprile u.s. e che adesso è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria la quale acclarerà se il proprio assistito è o no responsabile dell’abuso, se abuso c’è stato. Dunque, non si comprende come si sia potuta dare (alcune testate giornalistiche) una notizia del genere a distanza di circa otto mesi dall’accadimento del fatto. Senza entrare ulteriormente nel merito dei fatti, perché coperti da segreto istruttorio, si resta in attesa dei provvedimenti giudiziari nei quali si confida per dimostrare l’estraneità del proprio assistito e la sua totale innocenza”.