In merito alle assunzioni all’Amam, il consigliere comunale del PD di Messina Libero Gioveni, interroga il sindaco

Il consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni (PD), si esprime con una interrogazione attraverso la quale chiede di ricorrere alla graduatoria pubblica già esistente che scadrà ad aprile del 2019, riguardo all’intenzione dell’Amam di volere rinnovare il suo organico attraverso l’assunzione di figure professionali con differenti qualifiche.

Gioveni, afferma: “nonostante sia certamente apprezzabile questa azione amministrativa volta anche a dare sbocchi occupazionali, non posso non ricordare a codesto CdA e al sig. sindaco in qualità anche di assessore alle Società partecipate, che esiste ancora vigente una graduatoria pubblica con scadenza nel mese di aprile 2019, frutto di un bando pubblico, nella quale risultano inseriti 121 cittadini fra gli 846 che avevano partecipato – scrive il consigliere in una nota – Di questi 13 operatori risultano assunti a tempo determinato e tuttora stanno svolgendo attività di pulizia e diserbo delle aree a verde pubbliche e cimiteriali nonché attività di vigilanza”.

Conclude Gioveni: “la mia interrogazione vuole verificare se si intendono avviare procedure concorsuali e se si attingerà alla vigente graduatoria pubblica per le eventuali figure mancanti con la medesima qualifica degli idonei, al fine di evitare possibili ricorsi da parte degli stessi aventi diritto”.