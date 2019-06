In occasione della 25esima “Festa della Musica”, al Mercato Muricello a Messina il 21 giugno alle ore 21.30: sarà inaugurato un pianoforte, donato dall’ex sindaco Renato Accorinti, che lo ha acquistato con parte dell’indennità di carica maturata nel corso del suo mandato da primo cittadino.

L’evento, si svolgerà in concomintanza con l’iniziativa nazionale promossa in tutta Italia dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nasce dal volere degli esercenti della Struttura di largo La Corte Cailler desidersoi di realizzare come già avvenuto presso la Galleria Vittorio Emanuele altri spazi dedicati alla Cultura che siano aperti all’uso pubblico.

Accorinti donerà successivamente, un altro pianoforte da collocarsi in un punto rilevamente e frequentato in Città, lo farà nel contesto di una grande iniziativa. Lo strumento nel corso della manifestazione, sarà suonato dal pianista messinese Giovanni Renzo, accompagnato dal sassofonista Michele Pontrandolsi.