In ottemperanza al decreto dell’Assessore Ruggero Razza n.743 del 13 agosto 2020, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina il prossimo 5 ottobre darà inizio alla Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2020-2021,con la distribuzione dei vaccini antinfluenzali, anti pneumococcici, anti Zooster e anti d-Tpa ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Famiglia per Messina e il territorio della provincia, così come previsto dal “Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019”.

Sono già arrivate presso il dipartimento del Farmaco 98.000 dosi di anti influenzale, 24.800 di anti pneumococcico e sono in consegna 1000 di anti tetano e 3000 dosi anti virus herpes zooster. La distribuzione ai medici avverrà per Messina presso la U.O.S. Farmaceutica Distrettuale Metropolitana – Cittadella sanitaria ex P.O. Mandalari, dal 05 ottobre al 16 ottobre dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12,30 e anche il pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15 alle 17; dal 19 ottobre la consegna sarà effettuata solo la mattina dalla ore 9 alle ore 12,30. Sul territorio provinciale la distribuzione dei vaccini sarà effettuata presso i centri di vaccinazione dell’ASP nei distretti sanitari.

I medici potranno così somministrare le dosi a tutta la popolazione in anticipo rispetto agli anni precedenti, ai fini di ridurre soprattutto per i pazienti più fragili (anziani e affetti da malattie cronico-degenerative) i rischi da Pandemia SarS Cov2.