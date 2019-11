In queste ore, sono in fase di ripristino le lettere mancanti sul basamento della Madonnina

Sono in corso in queste ore, i lavori di ripristino per il ricollocamento delle lettere mancanti sul basamento della Madonnina del Porto di Messina.

Nei giorni scorsi a causa del forte vento di Scirocco, i responsabili della Marina Militare, competenti in quanto la Struttura sorge in una zona di loro pertinenza, avevano deciso di rimuoverle in via precauzionale visto che non erano perfettamente ancorate.

La scelta era stata ampiamente supportata anche dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto… i cui componenti avevano manifestato la propria disponibilità sia per il ripristino delle parti assenti che per la futura manutenzione.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.