In rappresentanza del Partito Piu’ Italia, nella qualita’ di responsabile provinciale e per la citta’ di Messina – scrive Filippo Pansera – sara’ vicino (manifestando la propria solidarieta’) al cantante catanese Alessio Ossino impegnato oggi dopo le 9.30 presso il locale Tribunale in via Tommaso Cannizzaro.

L’artista interverra’ come parte civile, rappresentato dall’avvocato Monica Catalano, nel Processo che vede alla sbarra l’ex magistrato della Sezione Esecuzioni Immobiliari dell’Ufficio Giudiziario di Catania, Maria Fascetto Sivillo imputata (dei presunti reati, di diffamazione, calunnia ed abuso d’ufficio forse compiuti contro il signor Ossino) dopo il rinvio a giudizio deciso il 2 marzo 2021 dal giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino.

Al centro della vicenda, vi e’ la messa all’asta dell’immobile (dove il musicista viveva nella città’ etnea con i genitori), espoliato alla famiglia catanese per un debito che da 30.000,00 € supero’ gli 800.000,00 €, tutto pero’ – a detta di Ossino – in una Procedura priva di titolo esecutivo e legittimante ad agire.