In Sicilia oggi, si e’ registrata un’altra “zona rossa” che va ad aggiungersi alle altre due gia’ esistenti che nel complesso sono state attuate nei primi giorni del 2021

IL COMUNE DI SAN FRATELLO IN PROVINCIA DI MESSINA, SARÀ IN "STATO DI LOCKDOWN" DA DOMANI 7 GENNAIO E FINO A GIOVEDI' 21 DEL MESE IN CORSO