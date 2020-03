In Sicilia, tra coloro che sono risultati positivi al Coronavirus, vi e’ un neonato di 5 mesi. Il bimbo che si trovava ricoverato all’Ospedale di Corleone per una bronchiolite, e’ il figlio di una 37enne della Provincia di Palermo che e’ stata contagiata dall’infezione.

Al Nosocomio corleonese hanno chiuso il Reparto di Pediatria per avviare le azioni di sanificazione fino al 15 marzo. Attualmente, i medici e gli infermieri sono in quarantena, mentre il piccolo in buone condizioni e’ stato dimesso.