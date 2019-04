In tutto il Mondo, oggi 25 aprile 2019: la Giornata contro l’Alienazione Parentale

A scriverlo in questa nota è la dottoressa Irma Capece Minutolo, presidente della Lega Italiana per la Lotta all’Alienazione Parentale LILAP ONLUS: “l’Italia partecipa il 25 aprile 2019 alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Alienazione Parentale”.

“LA TARTARUGA ALLA RICERCA DEL CUORE RUBATO VINCERA’ SULLA LEPRE DELL’ABUSO”

La Lega Italiana per la Lotta all’Alienazione Parentale LILAP ONLUS www.lilap.it chiede a tutti di sensibilizzare e diffondere la consapevolezza dell’alienazione parentale pubblicando come foto profilo oppure in bacheca la tartaruga con il cuore simbolo di LILAP ONLUS. La tartaruga animale accessibile e tenace riuscirà a portare lontano il suo messaggio e porre fine all’abuso dell’alienazione parentale che parte sempre da un genitore cd. alienante ma poi è avallato ed appoggiato in ogni modo dal sistema e dai percorsi giudiziario/sociali/periziali/psicologici volti solo a cristallizzare l’abuso negli anni invece di interromperlo nel più breve tempo.