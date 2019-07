In via Catania a Messina, una anziana donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento, nel primo pomeriggio di oggi. La vittima aveva 78 anni, sulle cause del decesso non si è esclude alcuna ipotesi anche se l’ipotesi più probabile è quella di un malore (dovuto al grande caldo di questi giorni) che l’avrebbe colpita.

Sul luogo della disgrtazia, sono intervenuti i vigili del Fuoco, i carabinieri ed il personale medico del 118, tutti non hanno potuto far altro che constatare la dipartita della malcapitata.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.