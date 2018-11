In via Garibaldi, si sposterà la corsia preferenziale al centro della carreggiata

Il tratto di strada preferenziale di via Garibaldi a Messina, verrà istituito al centro, è questo l’orientamento emerso nel corso di una riunione a Palazzo Zanca, alla quale hanno preso parte: “Salvatore Mondello (vice sindaco e assessore con delega alla Mobilità urbana ed Extraurbana), Mario Pizzino (dirigente del Dipartimento Mobilità Urbana) e i responsabili del settore Bruno Bringheli, Alfio D’Aquino, Domenico Cerniglia e Patrizia Gemelli, nonché il comandante facente funzioni del Corpo di Polizia municipale Marco Crisafulli”.

Durante il confronto, si è discusso in merito alla soluzione in via definitiva del sistema mobilità-viabilità di via Garibaldi, soprattutto in virtù della prossima entrata in esercizio dei bus elettrici.

Si legge in una nota: “considerata la delicatezza del tema che coinvolge in modo particolare i commercianti dell’importante arteria viaria ed in virtù della razionalizzazione dei costi per l’Amministrazione comunale, è stato stabilito di varare la nuova strategia con lo spostamento della corsia preferenziale al centro, soltanto dopo avere consultato le -analisi- effettuate da parte della Società di ingegneria incaricata della redazione del Put (Piano Urbano Traffico). A tal fine si è concordato di fissare la data per il 6 dicembre prossimo. Al termine della riunione è stata trattata la valorizzazione e il miglioramento del servizio carroattrezzi, stabilendo una stretta sinergia tra i dipendenti del servizio Mobilità e quelli del Corpo di Polizia municipale”.

La questione nelle settimane passate, era stata posta in evidenza, dal presidente dell’Associazione -Le Vetrine-, che aveva richiesto modifiche urgenti da apportare alla viabilità della zona, che in questo momento sarebbero la causa di gravi danni economici alle attività commerciali del luogo.