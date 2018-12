In via La Farina a Messina, è caduto un albero

Un albero posto nello spartitraffico in via La Farina a Messina di fronte al Parcheggio situato ad angolo con la via Maddalena, si è vistosamente inclinato nella carreggiata lato mare, a causa del forte vento abbattutosi quest’oggi in Città. L’arbusto che ha ceduto, presenta un sistema radicale sufficiente, come è stato segnalato da un consigliere di Quartiere recatosi sul luogo dell’accaduto.

Per fortuna, l’episodio non ha avuto conseguenze verso persone o cose dal momento che nel frangente in cui è successo tutto non transitava nessuno. Immediatamente, sono giunti i vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.