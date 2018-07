In via Primo settembre a Messina, è crollato un cornicione

Anche questa volta fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma da quello che si è visto, alla fine c’è mancato poco per non dover raccontare di morti. Oggi pomeriggio in via Primo settembre ad angolo con la via La Farina a Messina, dalla palazzina ad un piano attigua all’Hotel Liberty si è verificato un consistente distacco di intonaco, proprio mentre erano transitati da qualche minuto gli ospiti del Centro di accoglienza sito nell’ex struttura alberghiera.

La zona, è stata parzialmente chiusa al traffico da una pattuglia della Polizia Municipale, per consentire i lavori di messa in sicurezza compiuti da una Squadra di vigili del Fuoco, che ha operato sul luogo fino alle ore 19.30.