Incendiata a Messina in piazza Antonello, l’auto di Girolamo Bertolami

Era parcheggiata in piazza Antonello a Messina, l’Audi A3 di proprietà del sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami. La vettura, è stata oggetto di un incendio avvenuto alle ore 5 di ieri mattina. Non pare vi siano dubbi sulla matrice dolosa delle fiamme (che hanno distrutto il mezzo), posteggiato nel luogo (dove è stato preso di mira) perchè in uso alla moglie (insegnante) del primo cittadino.

A giungere per primi sul posto, sono stati i vigili del Fuoco che hanno contattato i carabinieri del NORM. Successivamente le indagini, sono state affidate al Comando dei carabinieri di Messina Centro, in particolar modo agli appartenenti al Nucleo Operativo, che ha avviato una serrata attività istruttoria anche con l’aiuto dei filmati (già acquisiti) delle telecamere presenti in zona. La pista privilegiata, per arrivare a capo di questa vicenda, sembra essere quella di uno screzio fra la consorte di Bertolami ed un suo alunno delle scuole Elementari di Bisconte.