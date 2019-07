Articolo, tratto da: “www.messinaindiretta.it”.

Incendio all’interno di un ufficio in Piazza Duomo, Vigili del fuoco in azione. Intorno alle 19.00 alcuni residenti di un centrale cortile in Piazza Duomo a Messina, preoccupati dal forte odore di bruciato proveniente dallo stabile nelle foto hanno allertato i Vigili del fuoco che intervenuti hanno notato fiamme all’interno di un abitazione adibita ad ufficio.

Immediato l’intervento di due squadre di uomini intervenute sul posto anche con l’ausilio di un autoscala. L’accesso all’immobile è stato difficoltoso in quanto protetto da un portoncino corazzato e pertanto i vigili del fuoco hanno preferito accedere dal pozzo luce. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale.