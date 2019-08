Inchiesta “Angeli e demoni”, quella risata: “Anche il maresciallo ha figli, non si sa mai…” [Video]

Inchiesta “Angeli e demoni”, quella risata: “anche il maresciallo ha figli, non si sa mai…”.

Ecco questo resoconto, di un servizio andato in onda durante il Tg3 del 16 agosto: “nel corso delle indagini, è stato intercettato il dialogo fra due neuropsichiatre della Asl di Montecchio Emilia, volevano minacciare il maresciallo dei carabinieri che chiedeva loro documenti sugli affidi di Bibbiano… facendogli capire che avrebbero potuto togliere i figli anche a lui. Sono Imelda Bonaretti e Flaviana Murru, entrambe indagate”.

“Nessuno doveva intralciare l’attività del gruppo guidato da Federica Anghinolfi e imperniato sulla figura dello psicoterapeuta Claudio Foti, la cui posizione è decisamente peggiorata dopo il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Bologna che ha confermato il provvedimento cautelare. Come emerge dalle carte dell’inchiesta, erano tutti consapevoli che i rapporti dei Servizi Sociali fossero falsi. Ma al tempo stesso non volevano che il meccanismo, lucroso soprattutto per l’Associazione Hansel e Gretel di Claudio Foti e della moglie Nadia Bolognini si inceppasse. Le indagini vanno avanti, anche per valutare se qualcun altro abbia guadagnato dal sistema Bibbiano. Magari ricevendo incarichi proprio da Hansel e Gretel, che lavorava in tutta Italia. Certo è, che alcuni indagati, hanno partecipato a convegni organizzati dall’Associazione, insieme ai magistrati del Tribunale dei Minori di Bologna. Quello che doveva controllare”.

https://www.facebook.com/studiolegalepavanetto/videos/2477498288977074/