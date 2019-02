Anche Messina, e’ stata interessata dall’ondata di maltempo e gelo che si e’ abbattuta in tutto il Centro Sud Italia.

In modo particolare, a causa del forte vento di ieri si e’ verificata una collisione fra la nuova nave della Caronte & Tourist Elio che era in fase di attracco alla rada San Francesco e la Telepass gia’ ormeggiata e da poco rimessa in esercizio dopo una operazione di rimessaggio attuata nelle settimane scorse. Nell’urto, non si e’ avuto alcun ferito.