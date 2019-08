Incidente autonomo, la notte scorsa sulla Panoramica

E’ stato un incidente autonomo, quello accaduto la notte scorsa sulla strada Panoramica dello Stretto a Messina. In questa circostanza, il giovane messinese P.M. si trovava alla guida della sua Suzuki di colore bianco e per motivi in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo, colpendo un palo ed infine ribaltandosi al centro della carreggiata lato monte, all’uscita della galleria esistente sulla importante arteria cittadina.

Per fortuna, nonostante il forte urto, il ragazzo non ha riportato gravi conseguenze, tuttavia è stato comunque trasportato al vicino ospedale Papardo (dai sanitari 118 giunti sul luogo del sinistro a bordo di una ambulanza) dove lo hanno sottoposto al test alcolemico. Nella zona dell’impatto, sono intervenuti la Polizia di Stato ed i vigili del Fuoco.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.