Questo pomeriggio, una vettura del tram ha urtato (per motivi che sono ancora al vaglio delle Autorità competenti) il cordolo posto a protezione della sede tramviaria frantumandolo interamente, senza però deragliare.

Malgrado l’urto sia stato molto forte, non si sono registrati feriti tra i passanti e fra i viaggiatori. Prontamente come si conviene in tali casi, è intervenuta la ditta che si occupa della manutenzione. Gli addetti di questa, hanno messo in sicurezza il luogo teatro del sinistro.