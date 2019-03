Incidente mortale a Messina, al Villaggio Aldisio

A Messina, in via Di Giovanni ad incrocio con la via D’Anfuso a Villaggio Aldisio quest’oggi ha perso la vita un giovane motociclista. La vittima, è stata travolta ed uccisa, da qualcuno che invece di fermarsi è fuggito subito dopo l’impatto. Sul luogo del sinistro, oltre ai familiari sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso per poi cercare di risalire al pirata della strada attraverso le testimonianze e la visione delle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso esistenti nella zona.