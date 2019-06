Incidente mortale a Sant’Agata di Militello, la scorsa notte alle 2

Incidente mortale a Sant’Agata di Militello (sulla strada provinciale 162, in c.da Giancola, nei pressi di un noto lido estivo) dove un’auto la scorsa notte alle 2, ha centrato una donna. La vittima di questo tragico evento, è una 60enne, che si trovava in compagnia del marito col quale da poco avevano lasciato il ritrovo e la quale stava attraversando la strada.

Ad investire la malcapitata è stata una Citroen C1, condotta da una giovane torrenovese, che per cause in fase di accertamento, ha messo sotto la sessantenne trascinandola sull’asfalto. I soccorsi da parte degli operatori del 118, che sono giunti sul posto per trasferire la signora in ospedale, sono stati immediati… ma al locale nosocomio i sanitari hanno potuto constatarne solo il decesso. I carabinieri che sono arrivati anch’essi sul luogo del sinistro, stanno vagliando la dinamica dello stesso… elaborando i rilievi che ritualmente hanno effettuato.

Foto, tratta da: “www.amnotizie.it”.