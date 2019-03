Incidente mortale, sulla SS185 tra Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia

Stamane, sulla SS 185 si è verificato un incidente mortale, a perdere la vita è stato il 49enne Pino Santamaria, motociclista di Barcellona Pozzo di Gotto che con un gruppo di bikers stava percorrendo l’arteria stradale che congiunge Mazzarrà Sant’Andrea a Novara di Sicilia per recarsi proprio in quest’ultima cittadina.

Il centauro procedeva in salita, quando per cause che sono in fase di accertamento si è scontrato con una vettura che transitava nel senso di marcia opposto. Il conducente del mezzo a quattro ruote è rimasto illeso, mentre le condizioni del barcellonese sono apparse subito gravi e lo hanno trasportato al Policlinico di Messina con un elicottero del 118, ma nel nosocomio del capoluogo i sanitari non hanno potuto fare altro, se non constatare il suo decesso.