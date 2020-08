Incidente, poco dopo la mezzanotte di ieri nella Frazione di Santa Margherita a Messina. Nel luogo descritto, un 20enne e’ volato fuori da una giostra denominata… “ballerina”.

Il ragazzo, e’ stato trasportato (in codice rosso) dai sanitari del 118… immediatamente giunti sul posto, presso il Policlinico Universitario di viale Gazzi dove lo hanno ricoverato in gravi condizioni a causa di un trauma cranico. Il malcapitato, durante l’evento ha battuto la testa prima contro un palo e successivamente su una scalinata in metallo.