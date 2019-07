Incidente quest’oggi, sulla A18 all’uscita di Taormina, per l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti. Per fortuna l’ex primo cittadino peloritano non ha riportato alcun danno fisico in quello che con ogni probabilità è stato un sinistro autonomo. Nell’impatto, si è semidistrutta la sua Fiat Punto grigia visibilmente danneggiata nella fiancata destra.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.