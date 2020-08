Incidente sul lavoro a Lipari: “Mezzo della raccolta dei rifiuti, cade in mare”

I responsabili della Uiltrasporti di Messina, dichiarano in un comunicato odierno: “apprendiamo del grave incidente occorso questa mattina, con un mezzo della raccolta rifiuti della ditta Loveral precipitato in mare a Lipari e da subito il nostro pensiero è rivolto al lavoratore al quale siamo vicini auspicandone la pronta guarigione”.

Concludono dalla UIltrasporti: “chiediamo che le dinamiche dell’incidente vadano accertate ovviamente dalle autorità competenti e pertanto ci riserviamo dal dare giudizi di merito, ma non possiamo che rilevare come l’usura e la vetustà di quei mezzi e delle condizioni di sicurezza in cui opera la ditta Loveral nei cantieri delle isole sia stata oggetto negli anni e nelle scorse settimane di numerose denunce di questo sindacato e di successivi rilievi e sanzioni dell’ispettorato del lavoro”.