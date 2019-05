Incidente sulla A20, nei pressi di Villafranca Tirrena: un’auto stamane ha sfondato il guard-rail

Stamani sull’Autostrada A20, nei pressi di Villafranca Tirrena, si è verificato un incidente stradale subito dopo la esistente barriera in direzione Palermo. Due persone, viaggiavano a bordo di una Ford Galaxy, il conducente della quale ha perso il controllo della stessa finendo sul tetto di una sottostante officina dopo avere sfondato il guard-rail.

Gli occupanti della vettura hanno riportato ferite, ma non sono risultati essere in pericolo di vita, il guidatore ha subito un trauma cranico e una frattura al braccio, mentre invece a carico del passeggero si sono evidenziate lesioni alla schiena e alle gambe. Nessuna conseguenza poi, per i lavoratori all’interno della ditta sulla quale è precipitata l’automobile. Ad estrarre i feriti (che poi in ambulanza sono stati trasportati al Policlinico di Messina) ci hanno pensato i vigili del Fuoco accorsi sul posto. La ricostruzione della esatta dinamica del sinistro, è di competenza degli agenti della Polizia Stradale, i quali hanno effettuato i rilievi di rito.