Incredibile ma vero: rinvenuta stamane in via Buganza a Messina, una mucca

Ha dell’incredibile, ma è cosi: i residenti di un condominio sito in via Buganza a Messina, stamane hanno trovato una mucca legata al cancello del proprio cortile.

L’esemplare, che era stato notato nelle vicinanze, è rimasto tranquillo in compagnia del veterinario dell’Azienda sanitaria provinciale n. 5, che dopo il suo intervento per recuperarla ed assisterla, l’ha consegnata agli agenti della Polizia Municipale che a loro volta l’hanno affidata in custodia ad un allevatore in attesa di trovare il proprietario. Non viene esclusa nessuna ipotesi, sulla presenza dell’animale, che risulta privo di qualsiasi contrassegno per la sua identificazione. Le Autorità competenti dunque, indagano anche per scoprire se possa essersi trattato di un furto con il successivo abbandono della vacca.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.