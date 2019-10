“Incredibile”! E’ questo lo stringato titolo, dato ad un post pubblicato stamane su Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca, dopo avere visto un dipendente comunale alle prese con il proprio lavoro.

De Luca scrive ancora: “un custode che fa le pulizie a velocità supersonica! Siamo a Villa Sabin ed ho fatto un blitz fuori sacco e guardate cosa ho trovato… il mitico Giuseppe D’Urso Intento a fare le pulizie. Vi ricordate che Villa Sabin con bel 4 custodi, compreso Giuseppe, era un cesso a cielo aperto? Ero nascosto dietro un albero e sono uscito alla fine del video quindi vi assicuro che Giuseppe non mi aveva visto mentre lo stavo filmando”.

“Dopo le polemiche generate dai miei blitz nelle ville e centri sportivi alcuni custodi hanno iniziato a fare il loro dovere occupandosi anche della pulizia delle ville e degli impianti. Il mitico Giuseppe D’Urso originario di Pezzolo vi assicuro che è il migliore mentre l’altro custode di Villa Sabin va più a rilento e pensa di prendermi in giro mentre gli altri due sono stati spediti in altri luoghi. Anche a Villa Dante e nei cimiteri i custodi stanno giocando con il fuoco ma prima o poi li beccherò e non avrò pietà! Spero che al più presto tutti i custodi delle ville e dei cimiteri e degli impianti sportivi prendano esempio da Giuseppe e ricordo a tutti loro che il mese di dicembre si sta avvicinando e spero di non dover chiudere il 2019 con misure drastiche ed irreversibili”.