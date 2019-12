Inflitto il colpo di grazia, al Natale di piazza Cairoli a Messina: la Società Albalux di Novara di Sicilia, ha deciso di chiudere il Giardino delle Luci… che è già in fase di smontaggio.

Probabilmente, alla base della decisione potrebbero esserci il canone dell’occupazione suolo pari a 11mila €, l’abbassamento del costo dei biglietti ed i problemi legati al cattivo tempo dei giorni scorsi.

Così, dopo la chiusura di ieri della pista di ghiaccio a causa dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale, il Centro cittadino che era stato pensato come un punto di attrazione per fare trascorrere delle festività natalizie serene ai messinesi si è trasformato in tutt’altro.