“Iniziamo col presentarvi gli ospiti, di questo imperdibile evento – Giovedì’ 31 ottobre ore 20.00 – Ngonia Bay”. Lo hanno scritto sulla loro pagina Facebook, i responsabili di un importante ritrovo di Milazzo (ME).

Continuano così gli organizzatori: “Giuseppe Oriti n.1 degli street fooder in Sicilia grazie al suo pluripremiato panino ottiene riconoscimenti a Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta. Miglior artista streetfood 2017 da Vittorio (ristorante 3 stelle Michelin, della famiglia Cerea, che ospita a luglio il più importante evento di cibo da strada). Produttore di porchetta di suino nero dei Nebrodi cotta a legna, e dal 2019 entra a far parte del club delle migliori norcinerie d’Italia grazie a Salumi da Re”.

“Azienda agrituristica Il Vecchio Carro Best in Sicily 2019 by Cronachedigusto.it. Hallowine food & music giovedì 31 ottobre ore 20.00 – ticket € 25,00 info e prenotazioni 090.9281326 – 347.8906669″.