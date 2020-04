“Intendiamo mostrarvi quello che accadrà se non verranno adottati i giusti provvedimenti e verremo, invece, lasciati soli. Abbiamo spento oggi le luci in segno di protesta, perché non vorremmo essere costretti a farlo domani definitivamente”! Lo ha scritto questa sera su Facebook, il videomaker messinese Marco Dodisi per presentare il suo filmato dedicato alla citta’ di Messina che sta scomparendo nel corso della battaglia contro il nrmico invisibile, Covid-19… tutto in occasione della manifestazione nazionale Risorgiamo Italia.

