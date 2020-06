Intensa attività di controllo svolta dalla Polizia Municipale nella scorsa notte nella zona del centro storico e nella mattina di oggi a Piazza del Popolo. La Polizia Specialistica, coordinata dal Commissario Giovanni Giardina, ha eseguito una straordinaria attività di controllo del territorio e di contrasto alle condotte illecite.

Nel corso della notte la Polizia Municipale è intervenuta in un locale della via Cesare Battisti in un locale frequentato da giovanissimi, dove veniva contestata l’attività di somministrazione in assenza di licenza elevando un verbale da 5 mila euro e disponendo la immediata chiusura del locale. Al titolare sono state contestate anche la violazione dell’ordinanza sindacale n. 250/2018 sull’obbligo di sbicchieramento e delle disposizioni sul distanziamento sociale.

Nel corso dell’attività veniva prestato soccorso ad una minore che manifestava malore dopo aver assunto sostanze alcoliche. Sul posto interveniva un mezzo del 118 che trasportava la minorenne all’ospedale per le cure del caso. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuare il locale dove è avvenuta la somministrazione delle bevande alcoliche per i conseguenti provvedimenti. L’attività è proseguita con controlli sul rispetto delle disposizioni anti assembramento e di pubblica sicurezza con il sequestro di 3 impianti audio e il deferimento di 3 soggetti per disturbo alla quiete pubblica ed art 659 C. P. di cui uno in un appartamento privato. Inoltre, un locale della via Vittorio Emanuele è stato verbalizzato per violazione alle linee guida covid (ord Pres della regione n 22 del 2 giugno 2020). Violazione all art. 20 del c. d. s. Inoltre si è proceduto nei confronti di un locale di via Vittorio Emanuele è stato verbalizzato per violazione alle linee guida covid (ord Pres della regione n 22 del 2 giugno 2020). Violazione all art. 20 del c. d. s. Si è proceduto ancora nei confronti di un locale di via Vittorio Emanuele alla contestazione degli artt 633 e 639 C. P. con relativo sequestro di una struttura abusiva di circa 27 mq realizzata in difformità alla concessione.

Nel corso della notte sono stati eseguiti anche i consueti controlli sul conferimento dei rifiuti, che hanno portato alla contestazione della violazione dell’Ord. Sindacale n. 261/2019 per cui sono stati elevati 7 verbali dell’importo di € 450,00 euro ciascuno. Nella mattina di oggi, invece, nell’abito dei controlli eseguiti nel mercato di Piazza del Popolo sono stati multati venditori abusivi che vendevano merce non autorizzata , procedendo al relativo sequestro.

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.