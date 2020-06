Intensa attività di controllo svolta nella nottata del 13 giugno dal personale della Polizia specialistica di Messina…, diretta dal comandante vicario Commissario Giovanni Giardina con la supervisione dell’assessore alla Polizia municipale Dafne Musolino.

Nella zona nord sono state controllate due attività di ristorazione accertando illeciti di natura penale, nel primo ristorante è stato accertata la vendita di pesce congelato non indicato nel menù e quindi somministrato per fresco, a carico del titolare è scattata la denuncia per frode in commercio.

Nel secondo ristorante è stata accertata la detenzione di mitili pronti per la somministrazione detenuti in cattivo stato di conservazione, il titolare dell’attività è stato deferito alla AG per il reato di cui all’art. 5 della 283/92 con il contestuale sequestro di circa 20 kg di cozze vongole e ostriche. Altro controllo ha interessato la verifica per ciò che concerneva la nuova ordinanza del sindaco ovvero la 183 che limita la vendita delle bevande alcoliche e la chiusura delle attività di somministrazione. Tre esercizi di vendita di alcolici attraverso distributori automatici sono stati rinvenuti ancora abilitati alla vendita oltre l’orario tanto che si è reso necessario interdire immediatamente la vendita con la chiusura del distributore. Per i tre esercenti scatterà la sanzione prevista dal dpcm del 17/05/2020 pari a 400 euro.

Due locali sono stati multati per la violazione dell’ordinanza della regione Sicilia n.22/2020 per l’assembramento nell’esercizio e per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza anti Covid. Un altro esercizio alle 2.00 continuando a rimanere aperto con avventori nonostante l’obbligo di chiusura delle ore 1.30 è stato sanzionato secondo il d.l. del 16/5/2020 collegato all’ordinanza n.187/20 (sanzione 400 euro e chiusura immediata attività. ) Infine gli uomini del commissario Giardina hanno chiuso il cerchio sulla somministrazione a minori di alcool che la scorsa settimana aveva visto una ragazza di 12 anni finire in ospedale. A seguito dell’indagine effettuata è stato individuato il locale ed ora sia il preposto alla vendita sia il titolare dell’attività dovranno rispondere alla AG per il reato di cui all’articolo 689 del c.p.!

Foto, tratta da: www.messinaindiretta.it.