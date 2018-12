Interrogato, l’ex della donna uccisa ieri insieme al compagno a Davoli

Gli appartenenti alla Benemerita, dopo intense ricerche effettuate la scorsa notte, hanno rintracciato l’ex convivente della 53enne Francesca Petrolini, uccisa ieri insieme al compagno 43enne, Rocco Bava, nella tabaccheria di lei a Davoli in Provincia di Catanzaro. Ad essere fermato, G.G., cognato della donna.

La Petrolini dopo essere rimasta vedova, aveva allacciato una relazione con il fratello del marito defunto. L’autore del folle gesto, non aveva accettato la fine del rapporto iniziando a perseguitare Francesca arrivando a minacciarla. Il soggetto, è stato trovato a casa di un amico a Davoli. I carabinieri, hanno portato l’uomo in Caserma per l’interrogatorio. Al momento, non sarebbero stati emessi provvedimenti nei suoi confronti.

I militari, hanno appurato che per sparare sono state usate due armi diverse ma dalla stessa persona, un fucile ed una pistola 7,65. La 53enne, è stata attinta da 2 colpi al torace, mentre Bava nello stesso punto del corpo da 3 proiettili ed uno alla testa. Gli investigatori hanno accertato, che Bava dopo essere stato ferito mortalmente all’interno del locale dal quale non ha tentato la fuga, successivamente è riuscito a trascinarsi fuori prima di spirare.