Intervento di soccorso, a tutela di un anziano, effettuato dagli agenti della Squadra Volanti di Messina

Abitava da solo al primo piano di un appartamento dalla cui finestra del balcone fuoriusciva una nube nera. Sono le 22:00 circa quando le grida dell’anziano uomo giungono alle orecchie attente dei due poliziotti delle Volanti che immediatamente gli prestano soccorso.

La chiave del portone d’ingresso è all’interno di un vano inaccessibile per l’eccessivo fumo. Non si perdono d’animo i due operatori e senza non poche difficoltà riescono ad entrare mettendo in salvo l’uomo impaurito ma incolume. Un cortocircuito proveniente dal frigorifero la causa dell’incendio domato dai vigili del Fuoco Ringraziamenti a iosa, strette di mano e tanta tenerezza per una storia a lieto fine che ci rende fieri ed orgogliosi.