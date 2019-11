IN CORRISPONDENZA DELL'ISOLATO DELLE CASE CICALA LE AUTORITA' COMPETENTI, SUL POSTO PER PROCEDERE AL TAGLIO DI UN ALBERO PERICOLANTE

Intervento questo pomeriggio, dei vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, in via Garibaldi a Messina. In corrispondenza delle Case Cicala nella corsia lato monte l’Autorità competente è arrivata sul luogo per provvedere al taglio di un albero pericolante.

Quando erano circa le ore 15.30, un cittadino ha notato il tronco dell’arbusto che si muoveva, dunque ha deciso di bloccare una pattuglia di poliziotti comunali riferendo il fatto, i dipendenti del Municipio gli hanno comunicato che avrebbe dovuto chiamare la Centrale Operativa cosa che è stata fatta contattando il numero di telefono 090771000.

Alle 17.45 a seguito della predetta segnalazione, sul posto è giunta una Unità di vigili Urbani per gestire il transito veicolare e due autoscale dei pompieri al lavoro per asportare la pianta di platano.