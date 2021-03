Intervista esclusiva…, all’Avv. Virginia Cerullo di Eboli (SA), effettuata da Anna Turletti di… www.numero6.org [Video]

Tratto dall’articolo pubblicato su Facebook da…, Anna Turletti.

Oggi intervisto l’Avvocato Virginia Cerullo che con la sua coraggiosa azione e con la sua grande professionalità ha sempre difeso la verità e la libertà dei cittadini, a fianco del compagno Francesco Carbone. In questo video, tutto da ascoltare, con informazioni pesanti, ma essenziali per ognuno di noi, Virginia ci aggiorna sulla situazione relativa a Francesco Carbone, presidente dell’Associazione Governo del Popolo, ancora relegato in casa, prima messo agli arresti domiciliari, poi “sequestrato” con obbligo giornaliero di firma, solo per aver cercato di fare giustizia, tentando il 23 febbraio u.s. di attivare la procedura di arresto di un giudice del Tribunale di Salerno.

Oggi tocca a lui e alla sua compagna Virginia, ma domani può toccare a qualunque altro cittadino onesto, quindi supportiamo e diffondiamo questo video!

Eccovi qui di seguito (dal più recente al più vecchio) anche i miei precedenti video, che vi prego di diffondere (!!!), sul caso Carbone:

Sosteniamo e seguiamo Francesco e Virginia, iscriviamoci alla loro Associazione Governo del Popolo:

