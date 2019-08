Intorno alla mezzanotte nella centrale via Tommaso Cannizzaro all’altezza dell’intersezione con via XXIV Maggio una auto ed una moto si sono scontrate, a Messina

Verso la mezzanotte della sera tra ieri e oggi, nella centralissima via Tommaso Cannizzaro all’incrocio con la via XXIV maggio a Messina, si sono scontrate con ogni probabilità per una precedenza non rispettata un’autovettura guidata da una donna ed una moto Ducati con a bordo un ragazzo ed una ragazza. La vettura, transitava in direzione valle-monte mentre il mezzo a due ruote nella corsia opposta. Il motociclo ha terminato la sua corsa, nei pressi del Bar Venuti.

La guidatrice, è stata sottoposta ad i test di rito ed è risultata positiva all’alcol nella fascia 0.50/0.80, quindi come da prescrizione del Codice della Strada è stata sanzionata con il ritiro della patente di guida. I passeggeri del motoveicolo, hanno invece avuto la peggio e sono stati trasportati da due ambulanze del 118 al vicino ospedale Piemonte dove per entrambi si è registrata una prognosi di 20 giorni di guarigione. Sul luogo del sinistro, sono giunti una pattuglia dei vigili Urbani ed una Volante della Polizia di Stato.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.