Intorno alle 14.00 di oggi un elettrauto della via Bonino a Messina, si è accorto che un auto in riparazione, parcheggiata davanti alla sua officina era sparita

Quest’oggi a Messina in via Bonino a Messina, intorno alle 14.00, un elettrauto si è reso conto del fatto che una vettura a lui consegnata dal proprietario per effettuare una riparazione era stata rubata. Immediata, è stata la chiamata alla Polizia di Stato i cui poliziotti hanno potuto solo constatare il furto ed avviare le indagini.

Per riuscire a rintracciare il malfattore, le forze dell’ordine si sono avvalse della visione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti in zona.

Immagine, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.