Intorno alle 14.00 di oggi, un vasto incendio è divampato in località San Martino a Spadafora

Verso le ore 14.00 di oggi si è propagato in località San Martino a Spadafora. A causa del forte vento che spirava, le fiamme hanno velocemente raggiunto il cimitero della frazione, alcune vicine abitazioni e la Scuola superiore Galileo Galilei, posta a Grangiara in via Nuova in una posizione limitrofa al ponte autostradale della A20 Messina-Palermo.

Dal rogo, ha avuto origine una nube di fumo distribuitasi lungo la carreggiata autostradale… episodio questo a causa del quale i dirigenti del CAS hanno deciso di chiudere con scopo precauzionale il tratto interessato.

Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, cosi’ come quelle di Villafranca Tirrena e di Milazzo, il personale a bordo dei Canadair, la Guardia di Finanza, i Carabinieri delle Stazioni di Rometta e Spadafora, i volontari dell’Associazione Misericordia, gli agenti della Polizia locale e i dipendenti dell’Anas.

In seno alla Prefettura di Messina, è stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.).