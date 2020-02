Intorno alle 4.00 di sabato 15 febbraio, i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire all’interno dei cantieri navali Palumbo a Messina

Verso le 4.00 di sabato 15 febbraio attraverso una chiamata sono stati allertati i Carabinieri di Messina, i quali hanno effettuato un intervento all’interno dei cantieri navali Palumbo. I militari, appena arrivati in zona hanno trovato riverso sulla piastra del bacino di carenaggio, un rumeno 43enne bloccato a causa di vari traumi e ferite presenti sul suo corpo.

Secondo il suo stesso racconto, è emerso come fosse rimasto coinvolto in una caduta fortuita… avvenuta durante la notte.

Dalle prime informazioni, si è appreso che l’uomo lavora all’interno del cantiere della Zona Falcata alle dipendenze di una ditta esterna, ma quando è precipitato non stava prestando alcun servizio. Inoltre, si trovava sul posto in quanto abitualmente dorme in una cabina di un mezzo navale fermo per riparazioni. Il malcapitato, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico “G. Martino”, dove i medici hanno constatato le sue gravi condizioni.